Emekli maaşı hesaplama 2021! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama!

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.