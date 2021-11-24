Emekli maaşı hesaplama 2021! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama!
Uzun yıllar sigortalı olarak hizmet veren çalışanlar Emekli maaşı hesaplama 2021! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Bir an önce bu hayale kavuşmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm şartları taşıyan vatandaşlara bu emeklilik hakkı tanınıyor ve vatandaşlar gün içerisinde yoğun bir şekilde SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Sigortalı olunan gün, ödenen primler ve tamamlanan yaş şartı ile tarih belirleniyor. İşte detaylar!
Emekli maaşı hesaplama 2021! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şartları taşıyıp başvuruyu tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak emeklilik hakkını öğrenebiliyor. Çalışmaya devam eden ve emekliliğini bekleyenler ise hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. İşte detaylar!
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.