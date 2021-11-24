BİM 26 Kasım aktüel kataloğu yayında! Bu hafta BİM'e gelen eli boş dönmeyecek! Çeyiz ürünleri, elektronik aletler, züccaciye...
26 Kasım 2021 tarihli BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Kasım ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde yüzlerce üründe efsane indirimler yapıldı. Özellikle evlenecek çiftlerin ve evini yenilemek isteyenlerin dikkatini çekecek olan katalogda masa sandalye, koltuk takımı, ev aletleri ve beyaz eşyalar yer alıyor. Saklama kapları, oyuncaklar neler neler? Bu hafta BİM'e gelen eli boş dönmeyecek. İşte BİM 26 Kasım yepyeni aktüel kataloğu...
BİM 26 Kasım aktüel kataloğu yayında, satışa çıkmayı bekliyor. Vatandaşların gözü kulağı BİM'in yeni aktüel kataloğunda. Bu hafta Fakir filtre kahve makinesi 299 TL'den, nostaljik radyo 129 TL'den, antibakteriyel yastık 59,90 TL'den, karanlıkta parlayan çocuk pijama takımı 39,90 TL'den satılıyor. İşte 26 Kasım'da başlayacak olan indirimler...
Metal Raf Kitaplık 59,90 TL
Kütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TL
Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299 TL
Fakir Kahve Baharat Öğütücü 299 TL
Fakir Filtre Kahve Makinesi 299 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL
Dresuar 299 TL
Nostaljik Radyo 129 TL
Küçük Boy Hasır Sepet 11,90 TL
Büyük Boy Hasır Sepet 14,90 TL
Mini Ahşap Tabure 99 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 22,50 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 19,50 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 17,50 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 9,90 TL
Kestane Çizici 7,90 TL
Viadante Antibakteriyel Çift Kişilik Yorgan 179 TL
Antibakteriyel Yastık 59,90 TL
Soley Lüks Emboss Battaniye 200x240 cm 159 TL
Salata Kurutucu 27,50 TL
Toz Alma Aparatı 19,90 TL
Glass in love Cam Sprey Yağlık 22,90 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 12,90 TL
Duşakabin Şampuanlık 22,50 TL
LAV Minik Kase 6'lı 11,90 TL
LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 880 cc 12,50 TL
LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 1500 cc 15,50 TL
LAV Kapaklı Cam Saklama Kabı 2600 cc 19,50 TL