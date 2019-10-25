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Emekli için 2 bin 681 lira! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye müjde gibi haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayına az bir süre kala emekliler maaş zamlarını merak ediyorlar. Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketi 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7.3 çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak zammı böylece yüzde 6.3'e yükselecek. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için Ocak'ta çifte zam var. Maaşlara hakem kurulunun kararı doğrultusunda hem yüzde 4 zam hem de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki emekli 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

25.10.2019 15:58 - Son Güncelleme: 25.10.2019 15:58
Emekli maaşı 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında.

Emekli maaşı 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için enflasyonu merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor.

Emekli maaşı 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek.

Emekli maaşı 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak.

Emekli maaşı 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.

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