Emekli için 2 bin 681 lira! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye müjde gibi haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayına az bir süre kala emekliler maaş zamlarını merak ediyorlar. Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketi 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7.3 çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak zammı böylece yüzde 6.3'e yükselecek. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için Ocak'ta çifte zam var. Maaşlara hakem kurulunun kararı doğrultusunda hem yüzde 4 zam hem de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki emekli 2020 Ocak ayı ve enflasyon zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

25.10.2019 15:58 - Son Güncelleme: 25.10.2019 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





