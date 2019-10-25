25 Ekim kredi faiz oranları Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank TEB konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu?

Kredi faiz oranlarının indirilmesi sonrasında vatandaşlar daha fazla indiirm olur mu diye kendilerine sormaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), son üç toplantıda bin baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e çekti. Böylece Temmuz, Eylül ve Ekim toplantılarında bin baz puanlık indirim yapıldı. Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35'e indirdi.