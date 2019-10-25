25 Ekim kredi faiz oranları Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank TEB konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu?
25 Ekim kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16,50'den yüzde 14'de çekti. Bu hamleden sonra Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. Temmuz ve Eylül aylarında toplam 750 baz puan faiz indirimine gidilmiş, önden yüklemeli olarak nitelendirilen bu hamleler sonucunda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti. Bu bağlamda konut, taşıt ve bireysel kredilerde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Henüz kredi kullanmayan vatandaşlar ise faizlerin düşmesini bekliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı kaç? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum....
Kredi faiz oranlarının indirilmesi sonrasında vatandaşlar daha fazla indiirm olur mu diye kendilerine sormaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), son üç toplantıda bin baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e çekti. Böylece Temmuz, Eylül ve Ekim toplantılarında bin baz puanlık indirim yapıldı. Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık ikinci faiz indiriminin ardından bankalar, indirimi kredilere yansıtmaya başladı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası kredilerde indirime giderken, indirim seferberliğine Halkbank ve Akbank da katıldı. Halkbank, ticari kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına, 60 aya kadar vade imkanı sunduğu ihtiyaç kredi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve diğer müşteriler için aylık yüzde 1.35'e indirdi.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da art arda adımlar atarak vatandaşlara büyük fırsatlar sundu. Ziraat Bankası ile birlikte faiz indirimine giden Vakıfbank yaklaşık 2,5 aydır 0,99'dan konut kredisi veriyor. Vakıfbank, yeni konut alımlarında 15 yıla kadar vade seçeneğini de sunuyor. Vakıfbank ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de büyük adımlar attı. İşte Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına gerileterek 0,99'dan işlem yapmaya başlamıştı. 2 aydır 0,99'dan işlem yapan Ziraat Bankası 25 Ekim itibarıyla da yeni konut alımlarında 0,99 oranında faizle kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası 10 yıl ve 15 yıl gibi vade seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de adım atan Ziraat Bankası'nın faiz oranları şöyle:
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte adım atan Halkbank 15 yıl vadeye kadar konut kredisi imkanı sunuyor. Halkbank, yeni konut alımlarında 0,99 faiz oranı uyguluyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisinde de haöle yapan Halkbank'ın faiz tablosu şöyle:
Konut kredisi faizi: 0,99
İhtiyaç kredisi faizi: 1.35
Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25