GaleriEkonomi

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Hükümet, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacak. Gelir vergisinde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. 500 bin TL'den fazla kazancı olanlar % 40 vergi ödeyecek. Milyon dolarlık evi olanlar daha fazla vergi verecek. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor. Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor. Peki, yeni gelir vergisi oranları ne? Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

25.10.2019 08:02 - Son Güncelleme: 25.10.2019 08:02
Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Hükümet, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi düzeni için düğmeye bastı. Gelir Vergisi'nde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

GELİR VERGİSİ DİLİMİ 7'YE ÇIKTI
Hazırlanan kanun teklifine göre, gelir vergisi dilimlerindeki mevcut oranlar sabit kalacak. Yani 500 bin TL'ye kadar geliri olanların vergi yükü artmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Buna göre, 500 bin TL'ye kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak! İşte yeni gelir vergisi oranları... | Kim ne kadar vergi ödeyecek?

500 bin TL'nin üzerindeki kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak. Yeni vergi oranları 2019'da elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak. Ancak bu yıl elde edilen ücret dışındaki gelirlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 429 TL zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları ne kadar olacak?
Emekliye 429 TL zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları ne kadar olacak?