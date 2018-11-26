Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli ikramiyesi nasıl alınır?

Bu yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiyeuygulaması, önümüzdeki yıl da devam edecek. Emekliler geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin'er lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu ikramiyeler herkese eşit ödenirken, maaş miktarlarına bakılmamıştı. Şimdi bu ikramiyelere enflasyon farkının da yansıtılması gündemde. Eğer bu talep gerçekleşirse, her yıl ikramiye miktarı da artmış olacak. İkramiyelerle ilgili çok fazla soru bize de ulaşıyor. Emeklilerimize soru cevaplarla ikramiye hakkında bilgi vermek istiyoruz.