Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2019 zam oranını belirlemek için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek haftadan itibaren çalışmalarına başlayacak. Enflasyonun yüzde 20'leri aşması nedeniyle işçi kesimi asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkarılmasını istiyor. İşveren ise asgari ücrette uygulanan devlet desteğinin sürmesini istiyor. Milyonlarca vatandaş da bu gelişmeler ışığında yapılacak zam oranının belli olmasını bekliyor. Peki ama asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? 2019 Ocak asgari ücret zam oranı yüzde kaç oldu? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeler...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:49:56 Güncelleme: 09:01:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





