Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak? 2019 asgari ücret zammı belli oldu mu?
Asgari ücret 2019 zam oranını belirlemek için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek haftadan itibaren çalışmalarına başlayacak. Enflasyonun yüzde 20'leri aşması nedeniyle işçi kesimi asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkarılmasını istiyor. İşveren ise asgari ücrette uygulanan devlet desteğinin sürmesini istiyor. Milyonlarca vatandaş da bu gelişmeler ışığında yapılacak zam oranının belli olmasını bekliyor. Peki ama asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? 2019 Ocak asgari ücret zam oranı yüzde kaç oldu? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeler...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 08:49:56
Güncelleme: 09:01:54
Çalışanlar açısından esas risk ise asgari ücretin 2016 öncesinde olduğu gibi yıllık değil, 6'şar aylık dönemler halinde artırılması. Asgari ücret 6 ayda bir artırılırsa ücretli çalışan 17.5 milyon işçi ve memurun asgari geçim indirimi (AGİ) konusunda kaybı olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ay aralık ayında toplanacak. Komisyonun en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5'şer üye ile temsil ediliyor.
Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yar alacak.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun hızlı artması dolayısıyla DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte, yıl sonu beklenmeden asgari ücretin 2 bin liraya çıkartılması konusunda işverenlere eylül ayında çağrıda bulundu.
Atalay, bu çağrıdan sonuç alamazken, 2019'da uygulanacak asgari ücretin 2 bin liranın "çok" üzerinde olması gerektiğini belirtti.