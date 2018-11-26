Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi
Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız veren Türkiye; Alanya'da Fatih Gemisi ile başlattığı çalışmalara ek olarak bugün de Mersin'de iki adet sığ deniz sondaj kuyusu açmak için çalışmalara başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mersin'de sığ denizde sondaja başlıyoruz. Karada da arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız" dedi. Türkiye mili enerji ve maden politikaları kapsamında başlattığı daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.
Denizlerdeki zenginlikleri ülkeye kazandırmak amacıyla ortaya koyulan stratejinin ilk ayağı olarak satın alınan Fatih sondaj gemisiyle Alanya-1 derin deniz kuyusunda başlayan çalışmalar da son hızıyla devam ediyor. Sismik çalışmalarda erken havlu atmayacaklarını vurgulayan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ilk defa kendi sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Fatih sondaj gemimiz