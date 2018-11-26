Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız veren Türkiye; Alanya'da Fatih Gemisi ile başlattığı çalışmalara ek olarak bugün de Mersin'de iki adet sığ deniz sondaj kuyusu açmak için çalışmalara başladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 12:04:13 Güncelleme: 12:27:10
Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mersin'de sığ denizde sondaja başlıyoruz. Karada da arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız" dedi. Türkiye mili enerji ve maden politikaları kapsamında başlattığı daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

40 KİLOMETRE AÇIKTA SONDAJ
Akdeniz'deki varlığını Fatih ile ispatlayan Türkiye şimdi de Mersin'in yaklaşık 40 kilometre açıklarında sığ deniz sondaj faaliyetlerine başlıyor. Bakanlık TPAO'nun Doğu Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacak.

Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Denizlerdeki zenginlikleri ülkeye kazandırmak amacıyla ortaya koyulan stratejinin ilk ayağı olarak satın alınan Fatih sondaj gemisiyle Alanya-1 derin deniz kuyusunda başlayan çalışmalar da son hızıyla devam ediyor. Sismik çalışmalarda erken havlu atmayacaklarını vurgulayan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Türkiye ilk defa kendi sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Fatih sondaj gemimiz

Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Antalya açıklarında sondaja başladı. Şimdi onun kardeşi geliyor. Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak. Aynı teknik özelliklerde. Bu gemi de ortalama yılda 2 kez sondaj yapabiliyor" dedi.

Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

NE VARSA BULACAĞIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında ciddi bir hamle başlattıklarını belirterek, "Pazartesi günü Mersin'de sığ denizde sondaj başlayacak. Her şey hazır. Orada da aramalarımıza devam edeceğiz. Karada arama sayılarını artırdık.

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