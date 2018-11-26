Türkiye Akdenizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mersin'de sığ denizde sondaja başlıyoruz. Karada da arama sayılarını artırdık. Karada, denizde ne varsa bulacağız" dedi. Türkiye mili enerji ve maden politikaları kapsamında başlattığı daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.