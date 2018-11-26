Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek. Peki, bu tahminlerle emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 02:46:01 Güncelleme: 08:19:10
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