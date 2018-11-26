Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek. Peki, bu tahminlerle emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM sizin için hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 02:46:01 Güncelleme: 08:19:10
Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek.

Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı. Ancak ipuçları geliyor:

Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak.

Emekliye 3’lü zam formülü | 2019 Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak. Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.

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