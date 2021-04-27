Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilen bayram ikramiyesi tuturarının 1100 TL olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, 1100 TL olan emekli bayrak ikiramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
27.04.2021 22:14
- Son Güncelleme: 27.04.2021 22:27