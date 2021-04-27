RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilen bayram ikramiyesi tuturarının 1100 TL olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, 1100 TL olan emekli bayrak ikiramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

27.04.2021 22:14 - Son Güncelleme: 27.04.2021 22:27
Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

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Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı.

Emekli ikramiye ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda...

Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılıyordu.