Emekli maaşı almak isteyenler dikkat! SGK’ya bildirmeniz gerekiyor! Dilekçe önemli…

"YAZILI İSTEKTE BULUNULMASI ŞARTTIR"

Konuşla ilgili bir genelge yayınlayan SGK emeklilik işlemleri için işten ayrılmanın şart olduğu yönünde bir görüş belirtti. Genelgede, iptal kararı hatırlatıldıktan sonra, "506 sayılı Kanun'un "Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları" başlıklı mülga 60'ıncı maddesinin (H) bendi "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır." hükmünü amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir" denildi.