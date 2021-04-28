Emekli maaşı almak isteyenler dikkat! SGK’ya bildirmeniz gerekiyor! Dilekçe önemli…
Çalışanlar yıllarca emek vererek ileride emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunun için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekiyır. Emekli maaşı almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir konu var ve bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan bu hakkı alabilmek için yayınlanan yeni genelgeye uyması ve dilekçesini SGK'ya vermesi gerekiyor. İşte detaylar…
Çalışanlar yıllarca emek vererek ileride emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunun için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli maaşı almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir konu var ve bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan bu hakkı alabilmek için yayınlanan yeni genelgeye uyması ve dilekçesini SGK'ya vermesi gerekiyor. İşte detaylar…
Emekli maaşı almak isteyenler vatandaşların bazı hususlara dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişinin primlerinin zamanında ödenmiş olması, yaş şartını tamamlaması gibi detayların yanı sıra bazı durumları da haber vermesi gerekiyor ve SGK'ya dilekçenin iletilmesi isteniyor. Peki yeni genelgedehangi kararlar yer alıyor? SGK'dan emekli maaşı alabilmek için hangi noktaya dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…
Yeni Asar yazarı Faruk Erdem yeni düzenlemeyi yazdı... Bu karar sonrası bize de çok sayıda soru gelmiş ve kafa karışıklığı yaşanmıştı.Vatandaşlar konuyu SGK'ya sorduklarında oradaki yetkililer de tam bir cevap verememiş, eski uygulamanın sürdüğünü söylemişlerdi. Ancak biz de gelen soruları cevaplarken uygulamayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapacağından buradan gelecek açıklamanın beklenmesinin doğru olacağını belirtmiştik.
"YAZILI İSTEKTE BULUNULMASI ŞARTTIR"
Konuşla ilgili bir genelge yayınlayan SGK emeklilik işlemleri için işten ayrılmanın şart olduğu yönünde bir görüş belirtti. Genelgede, iptal kararı hatırlatıldıktan sonra, "506 sayılı Kanun'un "Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları" başlıklı mülga 60'ıncı maddesinin (H) bendi "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır." hükmünü amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir" denildi.
Genelgede 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre de sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra emeklilik için yazılı istekte bulunması gerektiği belirtildi.Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır.