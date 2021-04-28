Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu! Cumhurbaşkanı açıkladı…

Milyonlarca vatandaşın merakla ve heyecanla beklediği haber geldi ve Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Sorusu yanıtını buldu. 2018 yılından bu yana her sene Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli olan yaklaşık 13 milyon kişiye 1000 TL ikramiye ödeniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sene enflasyon oranına göre zamlı olarak Mayıs ayının ilk haftasında verileceğini duyurmuştu. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklamalar geldi. Peki emekli ikramiyesine ne kadar zam yapıldı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.