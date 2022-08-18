Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Ev sahibi olmak için uygun zamanı bekleyenler dikkat! Konutta dev kampanya başlıyor. EYLÜL ayında yeni bir konut kampanyası geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Kendi evinin sahibi olmak isteyenler son yıllarda konut fiyatlarının artması nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Uygun fiyatlı ev almak için doğru zaman geliyor. İşte heyecan yaratan kampanyanın detayları...