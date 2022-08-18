Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...
Ev almak isteyen gencinden yaşlısına milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Konut müjdesi az önce geldi. Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor. Emekli, genç, şehit, gazi yakınları faydalanabilecek. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın Emlak Konut öncülüğünde başlayacağı duyurulurken detaylar da tek tek belirtildi. Buna göre kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...
Ev sahibi olmak için uygun zamanı bekleyenler dikkat! Konutta dev kampanya başlıyor. EYLÜL ayında yeni bir konut kampanyası geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Kendi evinin sahibi olmak isteyenler son yıllarda konut fiyatlarının artması nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Uygun fiyatlı ev almak için doğru zaman geliyor. İşte heyecan yaratan kampanyanın detayları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Detayları Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok firmanın katılacağını ifade etti.