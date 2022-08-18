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Haberler Ekonomi Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Ev almak isteyen gencinden yaşlısına milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Konut müjdesi az önce geldi. Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor. Emekli, genç, şehit, gazi yakınları faydalanabilecek. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın Emlak Konut öncülüğünde başlayacağı duyurulurken detaylar da tek tek belirtildi. Buna göre kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

18.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 18.08.2022 10:52
Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Ev sahibi olmak için uygun zamanı bekleyenler dikkat! Konutta dev kampanya başlıyor. EYLÜL ayında yeni bir konut kampanyası geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Kendi evinin sahibi olmak isteyenler son yıllarda konut fiyatlarının artması nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Uygun fiyatlı ev almak için doğru zaman geliyor. İşte heyecan yaratan kampanyanın detayları...

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Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Ev almak isteyenler hemen buraya! Son dönemlerde artış gösteren kira ve ev fiyatlarından sonra can suyu olacak bir kampanyaya imza atılıyor. Bakan Kurum, Eylül'de yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını belirterek, 'Bununla konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz' dedi.

Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Detayları Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinesinde birçok firmanın katılacağını ifade etti.

Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

EN AZ 1.500 TL

Kentsel dönüşümde desteğin artacağını vurgulayan Kurum, "Kira yardımlarını Eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla bin 100 liradan bin 500 liraya çıkarıyoruz. 2 bin lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2 bin 600 liraya çıkarmış oluyoruz.

Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi! Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! Emlak konut 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...

Konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza bakanlığımız 600 bin liraya kadar kredi desteğinde, 600 baz puanda destek sağlamış olacak. 400 bin lira ve 400 baz puandı" diye konuştu.

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