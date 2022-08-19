Maaş katsayısıyla kazanç HESABI! Ocak 2023’te %8 zam+ fark! 4A,4B,4C’li tabloya bak maaşını öğren

Memur ve emekliye Ocak 2023'te dev zam! Hem maaşlar hem de ek göstergeler tavan yapacak. Ayrıca ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında getireceği artıştan, düzenlemeden önce emekli olanlar da yararlanacak. Temmuz ayında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. Yeni yıl zammı için gün sayan milyonlarca kişi konuya ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. 5.3 milyon memur ve emeklisinin zamlı maaşlar için tablo hazırlandı. İşte detaylar...