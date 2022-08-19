Maaş katsayısıyla kazanç HESABI! Ocak 2023'te %8 zam+ fark! 4A,4B,4C'li tabloya bak maaşını öğren
Ocakta emekli ve memura ne kadarlık zam yapılacağı bir hayli merak ediliyor. Yılın ortasında yapılan zam sonrasında gözler bu kez 2023 zammına çevrildi. Emekliler ve memurlar için hesaplamalar başladı. Yeni yılda maaşların yanı sıra ek göstergeler de artacak. Yeni ek göstergeler memurların aylıklarında artış getirecek. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. İşte emekli olan vatandaşlar ile birlikte memur olan vatandaşların merakla beklemiş olduğu Ocak 2023 zamlarıyla ilgili detaylar...
Memur ve emekliye Ocak 2023'te dev zam! Hem maaşlar hem de ek göstergeler tavan yapacak. Ayrıca ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında getireceği artıştan, düzenlemeden önce emekli olanlar da yararlanacak. Temmuz ayında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. Yeni yıl zammı için gün sayan milyonlarca kişi konuya ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. 5.3 milyon memur ve emeklisinin zamlı maaşlar için tablo hazırlandı. İşte detaylar...
Temmuz ayında yapılan zamlar ile birlikte rahat bir nefes alan emekli ve memurlar şimdi Ocak zammını bekliyor. TÜİK tarafından belirtilecek enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşlarına 2023 yılında zam yapılacak.
EK GÖSTERGE İLE ARTIŞ TAVAN YAPIYOR
Ek gösterge için yasal altyapı geçtiğimiz ay tamamlandı. 15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
İLAVE 600 PUAN
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.