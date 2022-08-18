Arsa, ev, tarla fiyatları uçuşa geçti! Çanakkale’de köprü dopingi! Yatırımcılar sıraya girdi

Büyük sermaye sahiplerinin denize yakın bölgelerde, küçük yatırımcıların da bütçelerine göre daha ucuz olan iç bölgelerde ev, arsa ve tarla alımı yapmak istediğini kaydeden Kılıç, talebin artmasıyla birlikte fiyatların da arttığına dikkat çekerek, yeni yatırım yapacaklara şu uyarılarda bulundu; "Dişinden tırnağından arttırarak birikim sahibi olan küçük yatırımcı öncelikle doğru fiyattan arsa alımı yapmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu sebeple alım yaparken mutlaka bir gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Çok detaylı fiyat araştırması yapılmalı. Arsa tercihi yapılırken de, şehrin gelişen bölgelerinden alım yapılmalı. Arsa yatırımı kısa vadeli yatırım değildir. Çok kazandırır ama orta ve uzun vadeli düşünmek en akıllıcasıdır."