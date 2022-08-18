Arsa, ev, tarla fiyatları uçuşa geçti! Çanakkale'de köprü dopingi! Yatırımcılar sıraya girdi
5 ay önce hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgenin kaderini değiştirdi. Marmara Bölgesi'nin 5'inci asma köprüsü olan ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun parçası olarak hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, başta arsa olmak üzere bölgeye yapılan emlak yatırımlarını artırdı. Bölgede arsa, tarla ve ev fiyatları tavan yaparken, sökter yetkilileri bölgeye olan ilginin artarak sürdüğünü açıkladı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 5 ay önce hizmete girmesi ile birlikte bölgedeki arsa yatırımları arttı.
Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olan ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun bir parçası olarak hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, başta arsa olmak üzere bölgedeki emlak sektörünü canlandırdı.
Büyük sermaye sahiplerinin yanı sıra, birikimlerini değerlendirmek isteyen küçük yatırımcının Çanakkale ve çevresine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kılıç, uzun vadede döviz veya altın yerine arsaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını söyledi.
Büyük sermaye sahiplerinin denize yakın bölgelerde, küçük yatırımcıların da bütçelerine göre daha ucuz olan iç bölgelerde ev, arsa ve tarla alımı yapmak istediğini kaydeden Kılıç, talebin artmasıyla birlikte fiyatların da arttığına dikkat çekerek, yeni yatırım yapacaklara şu uyarılarda bulundu; "Dişinden tırnağından arttırarak birikim sahibi olan küçük yatırımcı öncelikle doğru fiyattan arsa alımı yapmalı. Doğru fiyattan alınmış arsa asla kaybettirmez. Bu sebeple alım yaparken mutlaka bir gayrimenkul danışmanından fikir alınmalı. Çok detaylı fiyat araştırması yapılmalı. Arsa tercihi yapılırken de, şehrin gelişen bölgelerinden alım yapılmalı. Arsa yatırımı kısa vadeli yatırım değildir. Çok kazandırır ama orta ve uzun vadeli düşünmek en akıllıcasıdır."