Büyük müjde! Emekliye faizsiz 6 bin 62 TL verilecek!

Milyonlarca emekli için müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine kredi ve avans sistemi geldi. Şu an itibari ile ise birçok SSK ve Bağ-Kur emeklisi kredi ve avans çekmenin şartlarını araştırıyor. Emekli olmuş ancak henüz emekli maaşı bağlanmamış vatandaşlar da 3 maaş avans ve 10 maaş kredi alabiliyor. Örnek verecek olursak, 1800 TL emekli maaşı alan bir kişi 5400 TL'ye kadar avans alabilir. 10 maaş kredi sistemi ile ise 18 bin TL'ye kadar kredi çekebilir. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

10.09.2019 10:58 - Son Güncelleme: 10.09.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





