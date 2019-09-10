SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

TAKSİTİNİ AKSATANIN YAPILANDIRMASI BOZULUYOR

İlk iki taksitin ödenmesi halinde ise kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma devam etmektedir.