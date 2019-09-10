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SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

Dünyada yaşanan ekonomide daralma ve dalgalanma, iş dünyasını da olumsuz etkileyebiliyor. Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yeniden yapılandırılmıştı. Yapılandırma kapsamından yararlanan ve SGK'ya borcu olan on binleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

10.09.2019 10:42 - Son Güncelleme: 10.09.2019 10:42
SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonomide yaşanan daralma ve kırılganlık piyasayı ve iş dünyasını olumsuz etkilemektedir. Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yeniden yapılandırılmıştı.

SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

7143 Sayılı Kanun'la SGK borçları yapılandırılması talebinde bulunan işverenlerin ödeme planları belirlenmişti.

SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin hükümlere göre; yapılandırmaya ilişkin ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağı hükme bağlanmıştı.

SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

Ancak, son dönemlerde döviz kurunda ve faiz oranlarında yaşanan manipülasyona bağlı olarak yaşanan ekonomik gelişmelere ve daralmaya bağlı olarak birçok işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ödeme sıkıntısı çektikleri ve taksit ödemelerini aksattıkları görülmektedir.

SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

TAKSİTİNİ AKSATANIN YAPILANDIRMASI BOZULUYOR
İlk iki taksitin ödenmesi halinde ise kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma devam etmektedir.

SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hakkı kaybedilmektedir.

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