SGK'ya borcu olanlara yeni fırsat! On binleri ilgilendiriyor
Dünyada yaşanan ekonomide daralma ve dalgalanma, iş dünyasını da olumsuz etkileyebiliyor. Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yeniden yapılandırılmıştı. Yapılandırma kapsamından yararlanan ve SGK'ya borcu olan on binleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonomide yaşanan daralma ve kırılganlık piyasayı ve iş dünyasını olumsuz etkilemektedir. Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yeniden yapılandırılmıştı.
TAKSİTİNİ AKSATANIN YAPILANDIRMASI BOZULUYOR
İlk iki taksitin ödenmesi halinde ise kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma devam etmektedir.