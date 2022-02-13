Emekli çalışanlara çifter çifter kazanç! 2. kez o paraları alabilirsiniz: Zamla birlikte en az 12 bin 976 TL hesaplara yatıyor! 20 gün şartı...

Emekli çalışanları ilgilendiren haber geldi. Tazminat hakkı ile ilgili flaş detay. Birçok çalışan bu detayı bilmiyor. Kıdem tazminatı bir kişinin aynı işyerinde bir yıldan fazla çalışması ile kazanılan bir hak. İşçi işten çıkarılması durumunda kıdemine göre ödeme alıyor. Kıdem tazminatının tavanı 2022 yılında 12 bin 976 liraya yükseldi. Peki, emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...