Emekli çalışanlara çifter çifter kazanç! 2. kez o paraları alabilirsiniz: Zamla birlikte en az 12 bin 976 TL hesaplara yatıyor! 20 gün şartı...
Emeklileri ilgilendiren haber geldi. Türkiye'de emekli olan vatandaşlar maaş aldıktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için ikinci tazminat hakkı bulunuyor. İş Kanunu bağlamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Buna göre, izinleri ve tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Yalnızca tek bir farklılık bulunuyor. Emekli çalışanlar rapor parası alamıyor. Öte yandan, kıdem tazminatının tavanı 2022 yılında 12 bin 976 liraya yükseldiğini belirtmekte fayda var. Peki, emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte emekli çalışanların haklarına dair bilinmesi gerekenler...
13.02.2022 10:03
- Son Güncelleme: 13.02.2022 10:03
Emekli çalışanları ilgilendiren haber geldi. Tazminat hakkı ile ilgili flaş detay. Birçok çalışan bu detayı bilmiyor. Kıdem tazminatı bir kişinin aynı işyerinde bir yıldan fazla çalışması ile kazanılan bir hak. İşçi işten çıkarılması durumunda kıdemine göre ödeme alıyor. Kıdem tazminatının tavanı 2022 yılında 12 bin 976 liraya yükseldi. Peki, emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...
20 GÜN SINIRI
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.