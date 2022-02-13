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5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

Yurt dışında yaşayan milyonlarca kişi emeklilik şartlarını araştırıyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece 5400 günle emekli oluyor. Peki kimler yurt dışı borçlanması yapabilir? Gün sayısı nasıl belirleniyor? Merak edilen soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında yanıtladı.

13.02.2022 08:48 - Son Güncelleme: 13.02.2022 08:48
5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

Yurtdışındaki vatandaşlarımız Türkiye'den emeklilik imkanına sahip. Üstelik 5400 gün de yetiyor. Yeni düzenlemeler yapılarak yurtdışı borçlanmalar yeniden belirlendi. İşte gurbetçiye emeklilik rehberi...

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5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

Yurtdışında yaşayan ya da çalışan gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizde emekli olma imkanları bulunuyor.
Bunun için hem gün satın alabiliyorlar hem de işe giriş tarihlerini bu sayede belirleyebiliyorlar.

5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

Daha önceki yıllarda gurbetçilerin yurtdışı çalışmaları 4A (SSK) kapsamında değerlendiriliyor ve buna göre hesaplama yapılıyordu. Hele Türkiye'de sigortası ve prim ödemesi olan bir gurbetçi buradaki eksik primlerini tamamlayarak SSK'lı olarak emekli olabiliyordu.

5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

2019 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile gurbetçilerin yapacakları borçlanmalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Böylece eğer 3.5 yıldan fazla borçlanılırsa emeklilik hesaplamaları Bağ-Kur'a göre yapılıyor. Bunun altında yani 1261 günden daha az borçlanılırsa bu kez yine SSK'lı olarak emeklilik hakkı veriliyor. Bağ- Kur kapsamında emeklilik için 5400 gün, yani 15 yıllık prim yeterli oluyor.

5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

KİMLER YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPABİLİR?
Türk vatandaşlarının 18 yaşından itibaren yurtdışında çalıştıkları dönemleri borçlanma yani parasını ödeyerek satın alma imkanı bulunuyor. Kadınlar ise hem çalıştıkları yılları hem de 18 yaşından sonra yurtdışında bulundukları süreleri borçlanabiliyor.

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