5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?

2019 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile gurbetçilerin yapacakları borçlanmalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Böylece eğer 3.5 yıldan fazla borçlanılırsa emeklilik hesaplamaları Bağ-Kur'a göre yapılıyor. Bunun altında yani 1261 günden daha az borçlanılırsa bu kez yine SSK'lı olarak emeklilik hakkı veriliyor. Bağ- Kur kapsamında emeklilik için 5400 gün, yani 15 yıllık prim yeterli oluyor.

