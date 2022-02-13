5400 günde emeklilik! Gurbetçilere yeni düzenleme! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?
Yurt dışında yaşayan milyonlarca kişi emeklilik şartlarını araştırıyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece 5400 günle emekli oluyor. Peki kimler yurt dışı borçlanması yapabilir? Gün sayısı nasıl belirleniyor? Merak edilen soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında yanıtladı.
13.02.2022 08:48
- Son Güncelleme: 13.02.2022 08:48
2019 yılında yapılan bir yasal düzenleme ile gurbetçilerin yapacakları borçlanmalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Böylece eğer 3.5 yıldan fazla borçlanılırsa emeklilik hesaplamaları Bağ-Kur'a göre yapılıyor. Bunun altında yani 1261 günden daha az borçlanılırsa bu kez yine SSK'lı olarak emeklilik hakkı veriliyor. Bağ- Kur kapsamında emeklilik için 5400 gün, yani 15 yıllık prim yeterli oluyor.