Pirinç, makarna, çay, süt, peynir, yağ, şeker, yumurtada indirim! Yeni ekonomi paketi vatandaşa nefes aldıracak!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele için üzerinde çalıştıkları yeni ekonomik paketi açıkladı. Söz konusu pakete göre pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, peynir, yumurta, yağ, şeker, bakliyat, meyve-sebze olmak üzere temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Paket ile birlikte Fahiş fiyat için vergi denetmenlerinden oluşacak tim kurulacak. Fiyatını güncel kura uyarlamayan işletmeye göz açtırılmayacak.
Hükümet enflasyonla mücadele için dev paket açıkladı. Başta pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, peynir, yumurta, yağ, şeker, bakliyat, meyve-sebze olmak üzere temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 1'e indirildi. Enflasyonla mücadele için ortaya atılan adımların fiyatlara yansıyıp yansımadığı kontrol etmek ve fahiş fiyatla mücadele etmek için denetimleri sağlayacak 'Enflasyonla Mücadele Tim'leri oluşturulacak.
MOBİL TİMLER KURULACAK
Enflasyonun düşürülmesi için gönüllü olan üretici, satıcı ve tüketicilerin içinde olduğu 'Birlikten Berekete' adıyla bir mobil uygulama kurulacak.
Gıda bankacılığı yasal zemine kavuşup, yaygınlaşacak. 20 Aralık'tan önceki kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları güncel kura göre yansıtmayan hatta yükselten işletmelere göz açtırılmayacak.
ERDOĞAN AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün enflasyonla mücadele, Kredi Garanti Fonu kefaletli 60 milyarlık kaynak paketi ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin programı açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KDV HATIRLATMASI
Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlandı. Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi 1'e indirdiklerini açıkladı. Erdoğan, "Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.
Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.