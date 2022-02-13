Pirinç, makarna, çay, süt, peynir, yağ, şeker, yumurtada indirim! Yeni ekonomi paketi vatandaşa nefes aldıracak!

MOBİL TİMLER KURULACAK

Enflasyonun düşürülmesi için gönüllü olan üretici, satıcı ve tüketicilerin içinde olduğu 'Birlikten Berekete' adıyla bir mobil uygulama kurulacak.

Gıda bankacılığı yasal zemine kavuşup, yaygınlaşacak. 20 Aralık'tan önceki kur beklentisine göre oluşturulmuş fiyatları güncel kura göre yansıtmayan hatta yükselten işletmelere göz açtırılmayacak.