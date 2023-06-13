EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur, EYT ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylığı ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatırılıyor. İkramiyeler her yıl bayramdan önce ödeniyor. Bu noktada 2023 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler sorgulamalara başladı. Peki EYT, Bağ-Kur, Emekli Sandığı SSK bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme günleri belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL ödenecek? İşte emekli ikramiyesi ödeme son durum...