Kooperatif marketlerinde KURBAN BAYRAMI müjdesi! Ayçiçek yağı 40 TL, tuvalet kağıdı 150 TL'den az...

Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin de aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Özellikle Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kampanyası yoğun ilgi görüyor. Buğday unu, salça, ton balığı, sosis, kaşar peyniri, süt, zeytin, yoğurt, reçel, yumurta, bal ve kuruyemiş ürünlerinde indirim başladı. Tam 38 katalog yayımlandı. 15 Haziran'a kadar devam edecek indirimler arasında şeker, kola, çay, tuvalet kağıdı, deterjan, sabun, yüzey temizleyici, bebek bezi ve bakliyat ürünleri de yer alıyor. İşte Tarım Kredi 13-15 Haziran 2023 fiyat listesi.