Kooperatif marketlerinde KURBAN BAYRAMI müjdesi! Ayçiçek yağı 40 TL, tuvalet kağıdı 150 TL'den az...
Kurban Bayramı yaklaşırken kooperatif marketlerinden müjdeli haber geldi. Tarım Kredi, 13-14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Bu indirimlerle birlikte birçok temel mutfak ihtiyacı uygun fiyatlara sunulacak. Tarım Kredi marketlerinde Ayçiçek yağı 40,50 TL, küp şeker 24,50 TL, Türk kahvesi 15,90 TL, poşet çay 29,90 TL, tuvalet kağıdı 139,90 TL ve kağıt havlu ise 95,90 TL'ye düşmüştür. Bu avantajlı fiyatlar, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi mutfak alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.
14.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:08
Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin de aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Özellikle Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kampanyası yoğun ilgi görüyor. Buğday unu, salça, ton balığı, sosis, kaşar peyniri, süt, zeytin, yoğurt, reçel, yumurta, bal ve kuruyemiş ürünlerinde indirim başladı. Tam 38 katalog yayımlandı. 15 Haziran'a kadar devam edecek indirimler arasında şeker, kola, çay, tuvalet kağıdı, deterjan, sabun, yüzey temizleyici, bebek bezi ve bakliyat ürünleri de yer alıyor. İşte Tarım Kredi 13-15 Haziran 2023 fiyat listesi.