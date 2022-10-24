Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Emeklilere yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ödemeden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı her emekli alabilecek. Sadece 1 kez verilecek 500 TL ödeme için son başvuru 31 Ekim. Bu tarihten önce başvurusunu yapan alabilecek. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
24.10.2022 22:07 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:07
Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Emekliye ek ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak SSK, Bağkur, 4C'liye 500 TL hediye edileceği duyuruldu. 7 gün sonra kampanya sona erecek. İşte 500 TL almak için izleyeceğiniz adımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Emeklilerle ilgili yeni bir haber geldi.

Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

31 Ekim 2022'ye kadar Maximum Mobil'den kampanyaya katılarak Referans Kodunuzu kolayca alabilirsiniz.

Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Kimler kampanyaya katılabilir?
• Maximum Mobil'den tüm müşterilerimiz yalnızca 1 defa bu kampanya kapsamında kod alabilecektir.

Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...

Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.

SON DAKİKA