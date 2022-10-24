Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! 3 ay içinde...
Emeklilere yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ödemeden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı her emekli alabilecek. Sadece 1 kez verilecek 500 TL ödeme için son başvuru 31 Ekim. Bu tarihten önce başvurusunu yapan alabilecek. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
24.10.2022 22:07 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:07
Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.