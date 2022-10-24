19 bankaya PROMOSYON ayarı çekildi! Emekli sandığı, SSK, Bağkur'luya ödeme 13 bin TL'ye yükseldi! Halkbank, Ziraat, Odeabank, QNB...
19 bankaya PROMOSYON ayarı çekildi! Emekli sandığı, SSK, Bağkur'luya ödeme 13 bin TL'ye yükseldi! Emekli promosyonların kasım ayarı çekildi. Milyonlarca SSK, Bağkur, 4C'li bankaların promosyonlarından faydalanıyor. Bu yıl hiç olmadığı kadar yükselen promosyon miktarı Kasım ayında iyice arşa çıkacak. Kamu ve özel bankalar emekli promosyon ödemelerini güncelledi. 2022 yılında SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank...
En yüksek promosyonu veren banka araştırılırken milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş karar verildi. Artık promosyon tutarı en az 3.000 TL olacak. SGK taban promosyon tutarlarını güncelledi. Ziraat Bankası başvuruların alınmaya başladığını, ödemelerin 1 Kasım itibariyle yapılacağını duyurmasıyla birlikte güncel promosyon kampanyaları gündeme geldi. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler hangi promosyon ne kadar veriyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları...
Emeklilere müjde, yeni döneme giriliyor çok az kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK taban promosyon tutarlarını güncellediğini duyurmasının ardından bankalar da harekete geçmeye başladı.
İLK ADIM ZİRAAT'TEN!
Ziraat Bankası 3 yıllık dönem için, 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500, 10 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
Başvuruların alınmaya başladığını belirten Ziraat Bankası, ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceğini açıkladı.
SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak.
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.