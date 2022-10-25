ÖTV indirimi böyle gelecek! 2. el otomobil fiyatlarında deprem etkisi! İthalat dönemi... ikinci el araç fiyatları yerinde durmuyor!

Ülkemizde otomobil fiyatlarının üstüne eklenen ÖTV ve MTV gibi mecburi vergiler vatandaşların otomobil sahibi olmasını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda her yıl kişilerin rahatlıkla araba almasını sağlamak için makul otomobil kredileri, kısıtlı süreli indirimler gelmektedir. Bu yılda ÖTV konusu ile ilgili bir indirim yapılacağına dair sosyal medyada haberler dolaşmaya başladı.