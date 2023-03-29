RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

18 maddelik yeni torba yasayla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Torba yasanın ana gündem maddelerinde en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro konuları yer aldı. Öte yandan arama motorlarında, "2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.03.2023 16:15 - Son Güncelleme: 29.03.2023 16:15
Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Yeni torba yasa maddeleri merakla sorgulanıyor. Öte yandan arama motorlarında, "2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

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Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Astsubaylara tazminat verilecek mi 2023, torba yasada astsubaylara tazminat var mı?

Astsubayların ek göstergesi son düzenleme ile birlikte 3600'den 4200'e çıkarıldı.

Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Ek gösterge ve tazminat konusunda statü farkı korunmadığından astsubaylar tazminat dışında 1.derecedeki bir astsubayın ek göstergesinin 5400 olmasını istiyor.

Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Bir astsubay emekli olduğunda maaşının neredeyse yüzde 55'ini alıyor.

Emekli Astsubay iyileştirme son dakika! 2. torba yasada astsubaylara tazminat verilecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

Talep edilen tazminat verilirse emekli maaşlarında artış olacak.

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