TOGG 60 bin TL para iadesi kaç gün sonra yapılacak? TOGG çıkmayanlara para iadesi ne zaman yatacak 2023?
TOGG kura çekilişlerinin ardından para iadesi için aramalar hız kazandı. TOGG çekiliş sonuçlarına göre kazanan vatandaşlar teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Peki, TOGG çıkmazsa para iadesi ne zaman yatacak 2023? TOGG 60 bin TL para iadesi kaç gün sonra yapılacak? Yedekte kalanlar, kazanamayanlara para iadesi nereden yapılacak? İşte merak edilenler...
TOGG kura çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Çekiliş sonrasında kuradan hak kazanamayanlar 60 bin TL para iadesinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "TOGG çıkmazsa para iadesi ne zaman yatacak 2023? TOGG 60 bin TL para iadesi kaç gün sonra yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
KAZANANLARIN ÖDEMELERİNDEN 60 BİN TL DÜŞÜRÜLECEK Mİ?
TOGG çekiliş sonuçlarına göre kazanan vatandaşlar teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
TOGG İADE HESAPLARA KAÇ GÜN İÇİNDE YATACAK?
Togg para iadesinin kısa bir sürede Trumore e-Cüzdanlarına yansıması bekleniyor. Daha sonra en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplara geri yansıtılacak. (Bankadan bankaya farklılık gösterebilir.)
TRUMORE E-CÜZDAN İLE HESABA PARA AKTARMA
Ön sipariş hakkı kanamayanların ön sipariş tutarı Trumore e-Cüzdana iade edilecek. Togg çekilişi kazanamayan vatandaşların hiçbirinin 60 bin lira olarak ödediği başvuru ücreti yanmayacak.