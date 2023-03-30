TOGG 60 bin TL para iadesi kaç gün sonra yapılacak? TOGG çıkmayanlara para iadesi ne zaman yatacak 2023?

TOGG kura çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Çekiliş sonrasında kuradan hak kazanamayanlar 60 bin TL para iadesinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "TOGG çıkmazsa para iadesi ne zaman yatacak 2023? TOGG 60 bin TL para iadesi kaç gün sonra yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...