Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur'lulara intibak gibi düzenleme yolda! 12.500, 13.000 TL alanlar...

1 Türkiye'de emeklilik sistemi, aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte kritik bir noktaya geldi. Şu anda, her 1.8 çalışana bir emekli düşerken, ideal oran 4 çalışana bir emekli olması gerekiyor. Bu dengesizlik, sosyal güvenlik sistemini zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilerin daha yüksek aylıklar almasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

2 YENİ DÜZENLEME YOLDA Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek.