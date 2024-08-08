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Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur'lulara intibak gibi düzenleme yolda! 12.500, 13.000 TL alanlar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik kapıda. Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer bulan yeni sistem, emekliliği değil, daha uzun süre çalışmayı teşvik etmeyi hedefliyor. Çalışma hayatında daha uzun süre kalanlar, daha yüksek emekli maaşına hak kazanacak. İşte sisteme dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 06:27 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 06:29
Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! 12.500, 13.000 TL alanlar... 1

Türkiye'de emeklilik sistemi, aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaşmasıyla birlikte kritik bir noktaya geldi. Şu anda, her 1.8 çalışana bir emekli düşerken, ideal oran 4 çalışana bir emekli olması gerekiyor. Bu dengesizlik, sosyal güvenlik sistemini zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilerin daha yüksek aylıklar almasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! 12.500, 13.000 TL alanlar... 2

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek.

Emekliye %30 fazla maaş müjdesi geldi! SGK 1999 öncesi, 1999-2008 s. SSK, Bağ-Kur’lulara intibak gibi düzenleme yolda! 12.500, 13.000 TL alanlar... 3

OVP'de yer alan bu model için "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" denildi.

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