36 saat sürecek İNDİRİM başladı! 19 Euro'ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,...

Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahatler için cazip bir kampanya başlattı. 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak bilet alımlarıyla, 1 Eylül'den 31 Ekim 2024'e kadar olan dönem için geçerli olacak bu özel teklif, seyahat severlere 19 Euro başlangıç fiyatıyla + vergiler dahilinde uçuş fırsatları sunuyor. Bu kampanya kapsamında, Pegasus'un geniş uçuş ağındaki birçok destinasyona uygun fiyatlarla ulaşım imkanı bulunuyor. Yolcular, bu fırsattan yararlanarak sonbahar döneminde planladıkları tatiller ve iş seyahatleri için ekonomik uçuş seçenekleri değerlendirebilirler. Pegasus, bu kampanyayla birlikte, seyahat etmek isteyenlere avantajlı fiyatlarla yurt dışını keşfetme şansı tanıyor.
Pegasus Havayolları, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. İşte pegasus ucuza bilet kampanyası hakkında tüm merak edilenler...
KAMPANYA DETAYLARI
Satış Tarihleri 📅: Kampanya, 8 Ağustos 2024 saat 08.45'ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.
Uçuş Tarihleri 🗓️: 1 Eylül – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli.
Geçerli Hatlar 🌐: Kampanya, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili direkt uçuşlarda toplam 50.000 koltuk için geçerlidir. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamı dışındadır.
İndirimler 💸: Koltuk seçiminde %30 indirim fırsatı da sunulmaktadır.
Yararlanabilecek Kişiler 🛂: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Üyelik ücretsizdir.