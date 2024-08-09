36 saat sürecek İNDİRİM başladı! 19 Euro'ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,...

Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahatler için cazip bir kampanya başlattı. 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak bilet alımlarıyla, 1 Eylül'den 31 Ekim 2024'e kadar olan dönem için geçerli olacak bu özel teklif, seyahat severlere 19 Euro başlangıç fiyatıyla + vergiler dahilinde uçuş fırsatları sunuyor. Bu kampanya kapsamında, Pegasus'un geniş uçuş ağındaki birçok destinasyona uygun fiyatlarla ulaşım imkanı bulunuyor. Yolcular, bu fırsattan yararlanarak sonbahar döneminde planladıkları tatiller ve iş seyahatleri için ekonomik uçuş seçenekleri değerlendirebilirler. Pegasus, bu kampanyayla birlikte, seyahat etmek isteyenlere avantajlı fiyatlarla yurt dışını keşfetme şansı tanıyor.