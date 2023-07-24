Elinde altını olanlara uyarı tez yapıldı! İslam Memiş ortalığı sarsacak bir yükseliş geliyor diyerek uyardı! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları
Altın ve dolar piyasaları, yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dakika gelişmeleri, ekonomistlerin yorumları ve uzmanların tahminleri, yatırımcıların stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Ünlü ekonomistlerden biri olan İslam Memiş, yeni bir altın tahminiyle gündemde. 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olan FED faiz kararının altın piyasasında kıyamet kopacağını iddia ediyor ve altın yatırımcılarına ciddi uyarılarda bulunuyor.
Finans piyasalarının nabzını tutan analistler, altın ve dolar arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyorlar. Özellikle altın, yatırımcılar için güvenli liman niteliği taşıyor. Ancak analist Christopher Lewis'e göre, altın piyasasında dalgalanmalar oldukça yaygın. Uzun vadeli pozisyon tutmanın zor olduğunu belirten Lewis, pozisyon büyüklüğünün makul tutulması gerektiğini vurguluyor. ABD doları, euro ve diğer büyük para birimleri karşısında altının dalgalanmalara karşı son derece hassas olduğu da analistlerin dikkat çektiği bir nokta. Bu nedenle faiz oranlarının altın piyasasını etkilemeye devam edeceği düşünülüyor.
Altının Tepki Verdiği Durumlar
Altın fiyatlarının, ABD dolarının düşüşüne göre yükseldiği gözlemleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, doların alımında önemli miktarda güç görüldüğü de belirtiliyor. Bu durum altın yatırımcıları için dikkat gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor. Altının, doların seyrine karşı tepkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek, kazanç fırsatlarını kaçırmamak açısından önem taşıyor.
İslam Memiş'in Altın Tahmini
Ekonomist İslam Memiş, 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olan FED faiz kararının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağına dikkat çekiyor. Memiş'e göre, bu karar altın piyasasında "Kıyamet koparacak bir yükselişe" neden olacak. Yatırımcıları bu duruma karşı uyararak, altın pozisyonlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor.
Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Altın ve para piyasalarında yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Öncelikle yatırımcıların piyasadaki dalgalanmaları yakından izlemesi ve risklerini minimize etmeye çalışması kritik bir öneme sahip. Ayrıca yatırım yaparken önceden belirlenmiş bir stratejiye bağlı kalmak ve ani değişikliklerden kaçınmak da başarılı bir yatırım için önemlidir.