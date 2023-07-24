Elinde altını olanlara uyarı tez yapıldı! İslam Memiş ortalığı sarsacak bir yükseliş geliyor diyerek uyardı! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları

Finans piyasalarının nabzını tutan analistler, altın ve dolar arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyorlar. Özellikle altın, yatırımcılar için güvenli liman niteliği taşıyor. Ancak analist Christopher Lewis'e göre, altın piyasasında dalgalanmalar oldukça yaygın. Uzun vadeli pozisyon tutmanın zor olduğunu belirten Lewis, pozisyon büyüklüğünün makul tutulması gerektiğini vurguluyor. ABD doları, euro ve diğer büyük para birimleri karşısında altının dalgalanmalara karşı son derece hassas olduğu da analistlerin dikkat çektiği bir nokta. Bu nedenle faiz oranlarının altın piyasasını etkilemeye devam edeceği düşünülüyor.