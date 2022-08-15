Elinde altın olanlar hemen bakın! Altın alacaklara ve satacaklara kritik tarih verildi! Altın fiyatlarında her şey darmadağın oldu!

Altın piyasasında dinamik günler yaşanmaya devam ediyor. Gram altın fiyatındaki yüksek seyir, hafta içi gelen yükselişlerin sonrasında hafta sonucunda da devam ediyor. Piyasaların kapalı bulunduğu hafta sonucunda, sabah saatlerinde gram altın hafif yükselişler meydana koydu. Gram altın fiyatında yaşanan yükseliş ile eş güdümlü çeyrek altın ve cumhuriyet altını da yukarıya yönlü harekete geçti. Yatırımcılar altın alım-satım işlemleri amacıyla uzmanlardan gelen yorumları değerlendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş de bu kapsamda altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar…