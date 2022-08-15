Elinde altın olanlar hemen bakın! Altın alacaklara ve satacaklara kritik tarih verildi! Altın fiyatlarında her şey darmadağın oldu!
Son dakika altın fiyatları haftanın ilk prosedür gününde de yakından takip ediliyor. Milyonlarca yatırımcı ve altın alabilmek isteyenler bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Yarım alrın kaç TL? Tam ve ata altın en kadar oldu? Sorularınınn cevaplarını araştırıyor. Yastık altında 1 gram bile altını olanlar acil baksın! Altın fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Altın fiyatları haftabnın ilk prosedür gününde ibre aşağı yönlü olarak başladı. Ons altın bugün 1794 dolardan prosedür görüyor.
Altın piyasasında dinamik günler yaşanmaya devam ediyor. Gram altın fiyatındaki yüksek seyir, hafta içi gelen yükselişlerin sonrasında hafta sonucunda da devam ediyor. Piyasaların kapalı bulunduğu hafta sonucunda, sabah saatlerinde gram altın hafif yükselişler meydana koydu. Gram altın fiyatında yaşanan yükseliş ile eş güdümlü çeyrek altın ve cumhuriyet altını da yukarıya yönlü harekete geçti. Yatırımcılar altın alım-satım işlemleri amacıyla uzmanlardan gelen yorumları değerlendiriyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş de bu kapsamda altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar…
İslam Memiş böyle uyardı!
ABD Merkez Bankası (Fed), 2022 senesinde faiz artışına gitme kararı aldı ve maddi sıkılaştırma uygulamaya başladı. Fed'in aldığı faiz kararları ardından küresel piyasalarda dolar güç kazanmaya başlarken, Temmuz ayında ABD'de enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesi ile eş güdümlü dolarda düşüşler kaydedilirken, altına olan itimat de arttı. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş de bu ilerlemeler ardından altının doruk gerçekleştireceği tarihi açıkladı.
Altın fiyatlartı yükselir mi?
Altın fiyatlarını yorumlayan İslam Memiş, "ABD enflasyon verisinin sonrasında altının ons fiyatında 1.805 dolar oranına kadar toparlanma gördük.
2023'te altın fiyatları ne olur?
Altın fiyatlarına dair 2023 beklentisinin gerekçesini aktaran İslam Memiş, "2022'de dünyada bütün merkez bankalarının faiz artırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu faiz artırımlarının bir geri dönüşü olacaktır.