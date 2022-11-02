Elinde altın olanın aklı çıkacak! Gram altın Kasım ayında bu kadar olacak! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Ons altın, Fed'in faiz kararı evveli dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan baskının etkisiyle yukarıya yönlü hareket ediyor. Sarı maden, bugün içinde en yüksek 1650 doları, en düşük 1630 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,01 oranında yükselişle 1649 dolarda hareket ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 981 lira civarında hareket ederken; yeni güne 983 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 987,89 lira civarını, en düşük ise 976,38 lira civarını gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Atabeşli ne kadar? İşte 2 Kasım 2022 altın fiyatları güncel canlı...