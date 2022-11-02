Elinde altın olanın aklı çıkacak! Gram altın Kasım ayında bu kadar olacak! Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altının ons fiyatı, geçen 7 aydır Aralıksız değer kaybederken; yeni ayın ilk günlerine değer kazancıyla başladı. Altın yatırımcısı yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) toplantısı bugün başlayıp yarın sona erecek. Fed, Türkiye saati ile 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Saat 21:30'da ise, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı başlayacak. Pazarlar Fed'den 75 baz puan faiz artırımı beklerken; verilebilecek mesajlarda gelecek dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak. Pazarların oluşturulan açıklamalarla yön bulması bekleniyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Atabeşli ne kadar? İşte 2 Kasım 2022 altın fiyatları güncel canlı...
Ons altın, Fed'in faiz kararı evveli dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan baskının etkisiyle yukarıya yönlü hareket ediyor. Sarı maden, bugün içinde en yüksek 1650 doları, en düşük 1630 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,01 oranında yükselişle 1649 dolarda hareket ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 981 lira civarında hareket ederken; yeni güne 983 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 987,89 lira civarını, en düşük ise 976,38 lira civarını gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Atabeşli ne kadar? İşte 2 Kasım 2022 altın fiyatları güncel canlı...
Yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer edinen altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediyor. Gram altının bir yukarıya bir aşağı hareket etmesi ile şok eden tahminler peş peşe sıralandı. Ekimde hareketliliği ile ilgileri üstüne toplayan gram altın Kasım'da bu kadar olacak.
Gram altın Kasımda 1200 TL!
Analistler, önümüzdeki zamanlarda tekrardan rekor rakamların geleceğini duyurdu. Analistler, gram altında yeni zirvenin gelmekte olduğunu belirtti. Analistlere göre; gram altın kademeli artışlarını devam ettirecek. Analistler, gram altının kasımda 1.200 TL olacağını söyledi.
Altınım Var Ne Yapayım?
Ay içerisinde bazı günlerdeki altın düşüşlerine kanılmaması ve altının elden çıkarılmaması gerektiğini söyleyen İslam Memiş altını olanların birazcık daha sabretmesini duyurmuştur.