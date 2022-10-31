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Haberler Ekonomi Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Program süresince 15 milyardan çok destek primi dağıtılacağı gelen haberler arasında yer almakta. Şimdilik detaylar belli olmamakla eş güdümlü emeklilerinde bu programdan yararlanabileceği konuşuluyor. Aile Destek Programı'yla ihtiyaç sahibi vatandaşlar devletten ödeme alacak. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara yılda 5.400-7.200 TL arasında ödeme gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemeler her ay 450 ile 600 TL arasında yapılacak.

31.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:08
Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Dar gelirli ailelerin uzun vakittir beklediği umut dolu haberler nihayet ardı ardına gelmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taarfından ailelerin geçim sorunu çekmemesi bağlamında verdiği sosyal yardımlar vatandaşlara nefes aldırıyor. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada ihtiyaç sahibi aileleri rahatlatacak yeni bir yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

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Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Milyonlarca ailenin sevinçle beklediği destek programının şartları şimdilik belli olmasa da şartlar arasında belirli bir yaş gözetileceği konuşulmaktadır.

Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Hem de Türk vatandaşlarının bu imkândan yararlanabileceği diğer uyruktan vatandaşların yararlanamayacağı gelen veriler arasındadır.

Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Dar gelirlilerin bu programdan yararlanmasının daha makul olacağı düşünüldüğünden hane içi geliri belirli miktardan çok olan ailelerin programa başvuramayacağı da sosyal medya üstünde paylaşılan verilerdendir.

Resmen açıklandı! 5.400 TL- 7.200 TL veriliyor! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde verildi!

Ayrıca yeşil kart sahiplerinin bu programdan yararlanma imkânı bulacağı sosyal medyada yer almaktadır. Oldukça sevindirici olan bu yardım uygulaması dar gelirli kimseler bağlamında sevinçle karşılanmıştır.

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