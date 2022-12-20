Eksik prime 15 bin TL indirim! EYT'de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Staj mağdurları...
EYT'de son dönemeç başladı. Teknik aşama hemen hemen bitmek üzere. Asgari ücret netleştikten sonra gündemde ağırlık EYT olacak. Takvime bakıldığı zaman 26 Aralık'ta düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ise Ocak 2023'e sarkacağı düşünülüyor. EYT'lilerin maaşları ise sicil ve tahsis numarasına göre Şubat ayında yatacak. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak EYT düzenlemesinde artık son günlere yaklaşılıyor. Son yapılan açıklamalar ışığında detayların 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak kabinenin ardından belli olması bekleniyor. Süreç tıkır tıkır işlemeye devam ederken vatandaşlar yaş, prim ve yıl şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen kesim eksik primlerini tamamlamanın peşine düştü. En azami ödemeyle bu işlemi yapmak isteyenler için son 2 hafta kaldı. Peki, EYT son durum 2022 bugün ne oldu? EYT staj mağdurları için gelişme var mı? Yaş sınırı gelecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
EYT'LİYE EMEKLİLİK ROTASI ÇİZİLDİ!
26 Aralık haftası: Tasarının açıklanması
15 Ocak haftası: Tasarının yasalaşması
Ocak'ın 2. haftası: Başvuruların başlaması
1 Mart haftası: Toplu ödemelerin yapılması
YAŞ SINIRI KONUSUNDA SON SÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN SÖYLEYECEK
Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söylecek. Konu hakkında tüm EYT'lilerin gözü 26 Aralık tarihinde Başkan Erdoğan'da olacak.