Eksik prime 15 bin TL indirim! EYT'de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Staj mağdurları...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak EYT düzenlemesinde artık son günlere yaklaşılıyor. Son yapılan açıklamalar ışığında detayların 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak kabinenin ardından belli olması bekleniyor. Süreç tıkır tıkır işlemeye devam ederken vatandaşlar yaş, prim ve yıl şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen kesim eksik primlerini tamamlamanın peşine düştü. En azami ödemeyle bu işlemi yapmak isteyenler için son 2 hafta kaldı. Peki, EYT son durum 2022 bugün ne oldu? EYT staj mağdurları için gelişme var mı? Yaş sınırı gelecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!