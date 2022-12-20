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Haberler Ekonomi Eksik prime 15 bin TL indirim! EYT'de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Staj mağdurları...

Eksik prime 15 bin TL indirim! EYT'de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Staj mağdurları...

EYT'de son dönemeç başladı. Teknik aşama hemen hemen bitmek üzere. Asgari ücret netleştikten sonra gündemde ağırlık EYT olacak. Takvime bakıldığı zaman 26 Aralık'ta düzenlemenin açıklanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ise Ocak 2023'e sarkacağı düşünülüyor. EYT'lilerin maaşları ise sicil ve tahsis numarasına göre Şubat ayında yatacak. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
20.12.2022 11:11 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:12
EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak EYT düzenlemesinde artık son günlere yaklaşılıyor. Son yapılan açıklamalar ışığında detayların 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak kabinenin ardından belli olması bekleniyor. Süreç tıkır tıkır işlemeye devam ederken vatandaşlar yaş, prim ve yıl şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyen kesim eksik primlerini tamamlamanın peşine düştü. En azami ödemeyle bu işlemi yapmak isteyenler için son 2 hafta kaldı. Peki, EYT son durum 2022 bugün ne oldu? EYT staj mağdurları için gelişme var mı? Yaş sınırı gelecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

EYT'LİYE EMEKLİLİK ROTASI ÇİZİLDİ!

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1 Mart haftası: Toplu ödemelerin yapılması

EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte adım adım yol haritası

EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

YAŞ SINIRI KONUSUNDA SON SÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Yaş sınırı konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söylecek. Konu hakkında tüm EYT'lilerin gözü 26 Aralık tarihinde Başkan Erdoğan'da olacak.

EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

ÇIRAKLIK VE STAJYERLİK SÜRELERİ EYT KAPSAMINA ALINACAK MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya soruları A Haber'de cevapladı.

EYT’de 2023 A ZÜMRESİ netleşti! 5.000 prim + 20-25 yıl + 45-50 yaş 99 Ö. sigortalılar EYT düğmesine basacak! Eksik prime 15 bin TL indirim! Staj mağdurları...

"Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yasanın geniş kapsamlı olacağından bahsedildi. Bu açıklamada staj ve çıraklık mağdurlarının da içinde olması bekleniyordu. Ancak yasaya dahil edilmesi konusunda resmi bir bilgi gelmedi."

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