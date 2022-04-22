RAMAZAN İMSAKİYE
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Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

Eksik primleri toplu ödemeyle tamamlamak, erken emekli olmak için imdada borçlanma yetişiyor. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanmasından yararlanırken; bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan sunuluyor...

Çığıl Ön Yener
22.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 06:59
Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde emekli olmak işe girilen tarihe göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor.

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Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

Primi eksik olanların imdadına borçlanma yetişiyor.

Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

Askerlik, doğum, bazı alanlarda da eğitim ve staj gibi süreler için borçlanma yapılarak eksik primleri tamamlama imkanı bulunuyor.

Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

Üstelik bazı durumlarda bu işlem erken emekli olma şansı da sağlıyor.

Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...

İşte borçlanma ile eksik primi tamamlama rehberi:

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