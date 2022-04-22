Eksik prim tamamlama rehberi! Hangi hallerde yaş geriye çekilir? Kimler borçlanma yapabilir? İşte tüm detaylar...
Eksik primleri toplu ödemeyle tamamlamak, erken emekli olmak için imdada borçlanma yetişiyor. Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanmasından yararlanırken; bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan sunuluyor...
22.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 06:59
Askerlik, doğum, bazı alanlarda da eğitim ve staj gibi süreler için borçlanma yapılarak eksik primleri tamamlama imkanı bulunuyor.