Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı
Yılın ilk bayram ikramiyesi gün sayarken, ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak. Bu kişiler bu yıl 2 ikramiyeyi de alabilecek. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
22.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 06:59
■ Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.