RAMAZAN İMSAKİYE
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Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

Yılın ilk bayram ikramiyesi gün sayarken, ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak. Bu kişiler bu yıl 2 ikramiyeyi de alabilecek. İşte bayram ikramiyesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Çığıl Ön Yener
22.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 22.04.2022 06:59
Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

■ Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

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Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

■ Ne kadar ödenecek?
Emekliler 1.100'er lira alacak.

Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

Dikkat bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi vermeyenler ikramiyeden yararlanamıyor! İşte 7 soruda bayram kazancı

Ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira alabilecek.

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