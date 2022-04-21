Emekli, memur ve işçiler bu haber size! Maaşlarda düzenleme sinyali: Dikkat çeken asgari ücret mesajı

Çalışma hayatının bir başka yönünün çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğuna işaret eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem de işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz, emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz. Ama hepimiz biliyoruz çok tarihsel olarak insanlığın ancak birkaç yüzyılda yaşayacağı bir olayla karşı karşıyayız. Bu da salgın hastalık dönemidir. Bu salgının birkaç problemi oldu. Birincisi sağlık problemleri ve sağlık harcamalarının ortaya çıkardığı maliyetlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık konusunda yeryüzünde pandemi sürecinde ayakta kalan, bu süreçte sağlık hizmetini başarıyla yöneten birkaç ülkeden birisidir. Belki de birinci sırada yer alan ülkedir. Küçücük Avrupa ülkelerini ya da uzak Asya ülkelerini Türkiye'ye örnek gösterenler sonra utandılar. Çünkü 85 milyonuna ücretsiz sağlık hizmeti sunan, özel hastaneleri ücretsize açan pandemi sürecinde başka bir ülke yok. Bunu Türkiye Cumhuriyeti başardı.