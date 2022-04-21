Emekli, memur ve işçiler bu haber size! Maaşlarda düzenleme sinyali: Dikkat çeken asgari ücret mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum" ifadelerinşi kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta Valiliği İl Özel İdare çalışanları iftar programında, Türkiye'nin, her köşesi, köyüyle, şehriyle zenginliklerle dolu bir ülke olduğunu söyledi.
Ülkenin en büyük zenginliğinin insanları olduğuna dikkati çeken Bilgin, insanların geleceği ümitle baktığını, bu topraklarda bin yıldır yaşamanın bilincinde olduklarını kaydetti.
Bilgin, devlet anlayışlarının milletle birlik olmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Devletin birinci görevi bağımsızlığını ilelebet sürdürmek, ikinci görevi ise milletine hizmet etmektir. Biz devlet adamları, siyasetçiler, milletvekilleri, bakanlar milletimize hizmet ettiğimiz zaman güçlüyüzdür. Milletten gücümüzü alırız. Bu bakış açısıyla Türkiye'nin hizmetinde olduğumuzu Isparta'dan da açıkça ifade etmek istiyoruz. Bunun anlamı şu, sizin hangi talepleriniz varsa o talepleri karşılamaya hazırız. Biz kendi bildiğimizi okuyan, kendi bildiğimizi yapan değil, milletin taleplerini kendi bildiğimizle yoğurarak, politikaya dönüştüren bir siyaset anlayışına sahibiz."
Çalışma hayatının bir başka yönünün çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğuna işaret eden Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem de işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz, emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz. Ama hepimiz biliyoruz çok tarihsel olarak insanlığın ancak birkaç yüzyılda yaşayacağı bir olayla karşı karşıyayız. Bu da salgın hastalık dönemidir. Bu salgının birkaç problemi oldu. Birincisi sağlık problemleri ve sağlık harcamalarının ortaya çıkardığı maliyetlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık konusunda yeryüzünde pandemi sürecinde ayakta kalan, bu süreçte sağlık hizmetini başarıyla yöneten birkaç ülkeden birisidir. Belki de birinci sırada yer alan ülkedir. Küçücük Avrupa ülkelerini ya da uzak Asya ülkelerini Türkiye'ye örnek gösterenler sonra utandılar. Çünkü 85 milyonuna ücretsiz sağlık hizmeti sunan, özel hastaneleri ücretsize açan pandemi sürecinde başka bir ülke yok. Bunu Türkiye Cumhuriyeti başardı.