EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, kontenjan, branş dağılımı belli oldu mu soruları gündemde binlerce aday tarafından araştırılıyor. EKPSS ile ilgili beklenen gün geldi. 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması için EKPSS ile başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. İşte personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı, ve diğer merak edilenler...