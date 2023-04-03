EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu. Atamalar 2023 EKPSS ile yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EKPSS engelli öğretmen başvuru tarihi, kontenjanlar, branş bazında kadro dağılımının yayımlandığı belirtildi. Peki EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? İşte MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama başvuru detayları: personel.meb.gov.tr: ön başvuru ekranı...
EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, kontenjan, branş dağılımı belli oldu mu soruları gündemde binlerce aday tarafından araştırılıyor. EKPSS ile ilgili beklenen gün geldi. 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması için EKPSS ile başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. İşte personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı, ve diğer merak edilenler...
EKPSS 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular: "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.
3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için önbaşvuruda bulunabileceklerdir.
4. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında oalanda tercih yapılabilecektir.
5. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik ÖnBaşvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süreiçerisinde yapacaklardır.