RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu. Atamalar 2023 EKPSS ile yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EKPSS engelli öğretmen başvuru tarihi, kontenjanlar, branş bazında kadro dağılımının yayımlandığı belirtildi. Peki EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? İşte MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama başvuru detayları: personel.meb.gov.tr: ön başvuru ekranı...

03.04.2023 17:20 - Son Güncelleme: 03.04.2023 17:22
EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler, kontenjan, branş dağılımı belli oldu mu soruları gündemde binlerce aday tarafından araştırılıyor. EKPSS ile ilgili beklenen gün geldi. 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması için EKPSS ile başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. İşte personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı, ve diğer merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

EKPSS 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular: "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için önbaşvuruda bulunabileceklerdir.

EKPSS engelli öğretmen başvurusu nasıl yapılır, şartlar nedir? personel.meb.gov.tr: başvuru ekranı! MEB 3 bin 500 atama: Kontenjan, branş dağılımı...

4. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında oalanda tercih yapılabilecektir.

5. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik ÖnBaşvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süreiçerisinde yapacaklardır.

SON DAKİKA