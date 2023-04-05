MEB'den flaş karar, 9 gün kapatılacak! Öğrencilere tatil yolu göründü! Mahmut Özer açıkladı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseliler 13 gün sonra...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararını verdi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haber duyuruldu! Nisan ayında olduğumuz şu günlerde okullarla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, öğretmenleri ve veliler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tatil duyurusuna kitlendi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Nisan ara tatili bayram ile birleştirilecek mi? İşte detaylar...
05.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 05.04.2023 12:27
MEB tüm öğrencileri sevindirecek bir karara imza attı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dikkat!
Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde 2. dönem ara tatili yer alırken müjdeli haberde Milli Eğitim Bakanlığından geldi.
Hem öğrencilerim hem de velileri ilgilendiren önemli bir açıklama yapan bakanlık ikinci ara tatil tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ile birlikte öğrencilere de tatil yolu göründü.
2. ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
İkinci ara tatil için nefesler tutulurken bakanlık açıklamaları ile öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiler kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 2. ara tatil takvimi belli oldu.