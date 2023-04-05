Nisan 2023 ilkatama.meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen atama isim isim sözlü sınav merkezi ilanı sorgulama ekranı! (e-Devlet) Sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat yerleri listesi 2023!
Sözleşemli öğretmenlik mülakat yerleri için beklenen gün geldi, çattı. Atama takvimine göre bugün sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli olacak. Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Öğretmen atama başvurusu sonrası sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 2023 yılı içinde 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bugün sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl sorgulanır? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezleri ilan edildi mi? İşte sorgulama ekranı!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.
İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV MERKEZİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.