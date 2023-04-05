Nisan 2023 ilkatama.meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen atama isim isim sözlü sınav merkezi ilanı sorgulama ekranı! (e-Devlet) Sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat yerleri listesi 2023!

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.