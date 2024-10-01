Ekim ayına özel 4A 4B 4C’li emekliye 20.000 TL ek para

Ekim ayı boyunca geçerli olacak promosyon kampanyası ile emekli maaşlarını belirli bankalara aktaran vatandaşlar bu ek ödemeleri alabilecek. Bu gelişme özellikle maddi sıkıntı yaşayan emekliler için büyük bir destek. 1 Ekim'de başlayan kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek ve başvurular bu tarihler arasında yapılabilecek.
ING Bank, emekli maaşını kendisine aktaran vatandaşlara 20.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Yapı Kredi Bankası emeklilere yönelik de dikkat çekici bir promosyon kampanyası sunuyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye aktaranlar 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilecek. Başvurular şubelerden veya dijital bankacılık kanallarından yapılabilecek.