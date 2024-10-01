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Ekim ayına özel 4A 4B 4C’li emekliye 20.000 TL ek para

Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda emeklilere Ekim ayından itibaren yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapılacak. 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olanlar bu fırsattan yararlanabilecek. Amaç, emeklilere 20.000 TL'ye kadar koşulsuz ve şartsız ek ödeme fırsatı ile ekonomik rahatlama sağlamak.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:58
Ekim ayına özel 4A 4B 4C’li emekliye 20.000 TL ek para

Ekim ayı boyunca geçerli olacak promosyon kampanyası ile emekli maaşlarını belirli bankalara aktaran vatandaşlar bu ek ödemeleri alabilecek. Bu gelişme özellikle maddi sıkıntı yaşayan emekliler için büyük bir destek. 1 Ekim'de başlayan kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek ve başvurular bu tarihler arasında yapılabilecek.

Ekim ayına özel 4A 4B 4C’li emekliye 20.000 TL ek para

Emeklilere En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

1. ING Bank: 20.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon Dağıtıyor

ING Bank, emekli maaşını kendisine aktaran vatandaşlara 20.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Ekim ayına özel 4A 4B 4C’li emekliye 20.000 TL ek para

2. Yapı Kredi: 18.000 TL'ye Varan Promosyon

Yapı Kredi Bankası emeklilere yönelik de dikkat çekici bir promosyon kampanyası sunuyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye aktaranlar 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilecek. Başvurular şubelerden veya dijital bankacılık kanallarından yapılabilecek.

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