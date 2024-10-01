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EMEKLİYE YENİ ZAMLI MAAŞ! 4 yeni tahmin geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14 bin 971 lira...

Eylül ayı enflasyon verisinin bu hafta açıklanması beklenirken emekliler için Ocak ayında yapılacak zam oranı tahminleri de yeni anketlerle güncellendi. Son tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam beklentisinin yüzde 14.76 ila 16.43 aralığında olduğunu gösteriyor. Bu oran, Temmuz ayında açıklanan zam oranından daha yüksek bir artışa işaret ediyor. Peki, ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 06:46 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 08:55
EMEKLİYE YENİ ZAMLI MAAŞ! 4 yeni tahmin geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14 bin 971 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024'te alacakları maaş zammını merakla beklerken, enflasyon verileri ve anket sonuçları zam oranını büyük ölçüde şekillendirdi. Temmuz ve Ağustos aylarında toplam yüzde 5.78'lik enflasyon gerçekleşirken, gözler şimdi Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı verisinde. Bu veriyle birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak olan zam oranı da daha net bir hale gelecek. İşte Ocak zammına dair merak edilen detaylar ve beklentiler…

EMEKLİYE YENİ ZAMLI MAAŞ! 4 yeni tahmin geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14 bin 971 lira...

OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı.

EMEKLİYE YENİ ZAMLI MAAŞ! 4 yeni tahmin geldi! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14 bin 971 lira...

Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

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