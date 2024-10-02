Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

Emekli aylığının tutarında çalışma hayatı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısının yanı sıra dilekçe verilen tarihin de etkisi bulunuyor.

Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. İçinde bulunulan yılda yapılan emekli zamları o yılın güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ile büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak avantajlı oluyor.