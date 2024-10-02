Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

Emekli aylığının tutarında çalışma hayatı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısının yanı sıra dilekçe verilen tarihin de etkisi bulunuyor.
Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. İçinde bulunulan yılda yapılan emekli zamları o yılın güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ile büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak avantajlı oluyor.
NE YAPILACAK?
Mevcut sisteme göre; 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise 1,8616'lık bu oran yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. OVP'de 2024 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 41.5, büyüme tahmini yüzde 3.5 oldu.