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Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

Bu yıl emekli olanlarla 2025'te aylık bağlanacaklar arasında oluşacak maaş farkının çözümü için düğmeye basıldı. Bakan Işıkhan, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz' dedi.

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:05
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

Emekli aylığının tutarında çalışma hayatı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısının yanı sıra dilekçe verilen tarihin de etkisi bulunuyor.

Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. İçinde bulunulan yılda yapılan emekli zamları o yılın güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ile büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak avantajlı oluyor.

Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?

NE YAPILACAK?
Mevcut sisteme göre; 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise 1,8616'lık bu oran yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. OVP'de 2024 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 41.5, büyüme tahmini yüzde 3.5 oldu.

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