Ek göstergeler farklılaşacak, noktası virgülüne hesaplandı! Rakamlar 35 bin TL'ye vardı! O meslekler de eklendi: 1.000-1.500, 2.000 TL...

3600 ek göstergede sone geliniyor. Birinci toplantı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İkinci toplantının 16 Mart'ta gerçekleştirileceği duyuruldu. Komisyon toplanmasının ardından hazırlanacak kanun taslağının haziran ayı itibarıyla Meclis'e sunularak bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek göstergede kimler var, kimler yararlanacak? Maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Detaylar ortaya çıktı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar...