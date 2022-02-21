2 defa verilecek müracatlar e-Devlet'e! İhtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılıyor başvurular başladı! 450 ila 1150 liralık doğal gaz desteği...

Başvurular alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurmuştu. Bu yıl , ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteğinde başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''4 milyon hane için 2 defa ödemek suretiyle 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız." demişti. Şimdi gözler başvuru ekranında! Peki Doğal gaz desteğinden kimler yararlanabilir? Doğal gaz başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar...