3600 ek göstergede son viraj! 3600 ek gösterge ile emekli maaşları da yükselecek! 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi?

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.