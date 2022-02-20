3600 ek göstergede son viraj! 3600 ek gösterge ile emekli maaşları da yükselecek! 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi?
Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkındaki son dakika açıklamalarını anbean takip ediyor. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı 16 Mart'ta yapılacakken birçok sorunun yanıtı aranıyor. Peki 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? 3600 ek gösterge emekli aylıklarını yükseltecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında şunları söyledi:
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı.
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.
YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE
İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:
● Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Şube Müdürü" unvanlı kadronun sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konum da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.