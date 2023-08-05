E-devlet'ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti! TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok!

Milyonlarca kişiye müjde! e-Devlet, yeni bir hizmetle karşınızda. Eğer TC kimlik numaranız varsa, biriken paranızı hemen kontrol edebilirsiniz. Belki de haberiniz yok ama paranız birikmiş olabilir. Endişelenmeyin, e-Devlet size bu konuda yardımcı olacak ve paranızı kontrol etmenizi sağlayacak. e-Devlet sayesinde biriken paralarınızı kontrol etmek çok daha kolay. TC kimlik numaranızı kullanarak sisteme giriş yapabilir, adınıza yapılan ödemeleri öğrenebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenli olarak yapılan şahıs ödemeleri, pek çok kişiye yapılmakta ancak ne yazık ki birçoğu bu ödemelerden habersiz olarak yaşıyor. Bu da, zaman içinde biriken paraların ilgili kurumlara iade edilmesine neden olabiliyor. Bu durumu engellemek için, e-Devlet üzerinden düzenli olarak hesabınızı kontrol etmeniz oldukça önemli.