7.500 TL alan emekliye ek zam + seyyanen artış! SGK-SSK, Bağkur'a %60 kök zam tablosu hesaplandı! %15 İntibak, 10 puan refah payı...

SSK ve Bağkur emeklileri, temmuz ayıyla birlikte yeni maaşlarına kavuşmuş oldu ve bu durum yeni bir zam dönemini başlattı. Ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu da ortaya çıkmış durumda. Temmuz ayı enflasyonu %9'un üzerinde açıklandı ve geriye sadece 5 veri kaldı. Bu gelişmelerin ardından, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu ve ekim ayında taban aylıklarda artış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Erdem, "Artış olarak da olabilir, taban aylığında bir değişim de olabilir. Seyyanen bir artış da söz konusu olabilir. Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir çalışma geldiğinde Meclis'te değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.