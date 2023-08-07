7.500 TL alan emekliye ek zam + seyyanen artış! SGK-SSK, Bağkur'a %60 kök zam tablosu hesaplandı! %15 İntibak, 10 puan refah payı...

SSK ve Bağkur emeklileri, temmuz ayıyla birlikte yeni maaşlarına kavuşmuş oldu ve bu durum yeni bir zam dönemini başlattı. Ocak ayındaki zam miktarına dair ilk ipucu da ortaya çıkmış durumda. Temmuz ayı enflasyonu %9'un üzerinde açıklandı ve geriye sadece 5 veri kaldı. Bu gelişmelerin ardından, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu ve ekim ayında taban aylıklarda artış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Erdem, "Artış olarak da olabilir, taban aylığında bir değişim de olabilir. Seyyanen bir artış da söz konusu olabilir. Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir çalışma geldiğinde Meclis'te değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahibi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaşına kavuşuyor. Bu artışlar, enflasyon oranına göre belirleniyor ve SGK, Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de Ocak zammı için yeni verilere odaklandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli zammına dair önemli bir açıklamada bulunarak ekim ayını işaret etti. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? İşte en yeni tablo ve güncel açıklamalar haberimizde...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli maaş zamlarıyla alakalı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere dair ek zam için ekim ayını işaret etti.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
"SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz artışını aldılar. Onlar açısından da yeni bir zam dönemi başlamış oldu. Temmuz enflasyonu %9 üzerinde geldi.