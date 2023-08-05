Tarım Kredi A101 ŞOK yeni hafta indirimli ürünleri netleşti! Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu sergiledi! Ürünler 6 TL'ye kadar düştü

Bu hafta A101, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerindeki aktüel ürünler kataloğunda birçok avantajlı ürün yer alıyor. Bu üç büyük zincir marketin haftanın indirimli ürünleri arasında geniş bir yelpaze mevcut ve birçok ürün fiyatları 6 TL'ye kadar düşmüş durumda. Elektronikten mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar pek çok farklı kategoride indirimli ürünler sunuluyor. İşte bu haftanın A101, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerindeki aktüel ürünler kataloğundan bazı örnekler...