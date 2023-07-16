E-Devlet’ten dilekçeyle başvuru yapanlara iade ödeme yapılıyor! Duyuru bu akşam 21:52 sıralarında geldi! Bankalardan kredi alanlar şu an...

Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt veya konut kredisi çekenler için hayat sigortası, önemli bir güvence sağlayan bir detay. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda borcunu ödeyerek hem vatandaşı hem de bankayı koruma altına alır. Ancak bazı durumlarda kredi alan kişiler, kredi çekildikten sonra sigortadan vazgeçebilirler. Bu durumda e-Devlet üzerinden yapılan dilekçe başvurusuyla payat sigortası paralarını geri alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte adım adım hayat sigortası geri alma işlemi...