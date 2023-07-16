E-Devlet'ten dilekçeyle başvuru yapanlara iade ödeme yapılıyor! Duyuru bu akşam 21:52 sıralarında geldi! Bankalardan kredi alanlar şu an...
Konut ya da taşıt kredisi alan herkesi ilgilendiren önemli bir haber! Bankadan kredi aldıktan sonra hayat sigortası parasını geri alabileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer kredi alırken hayat sigortası yaptırdıysanız, bu birikmiş parayı geri çekmeniz mümkün! Vatandaşlar banka şubelerine giderek kredi çekmek için gerekli belgeleri imzalıyorlar ancak çeşitli nedenlerle hayat sigortası yapıldığını fark etmeyebiliyorlar. Aylar hatta seneler geçmiş olsa bile, hayat sigortası poliçesinde biriken paranızı geri çekmeniz mümkün. Önemli olan tek şey bir başvuru yapmak. İşte detaylar...
Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt veya konut kredisi çekenler için hayat sigortası, önemli bir güvence sağlayan bir detay. Hayat sigortası, kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda borcunu ödeyerek hem vatandaşı hem de bankayı koruma altına alır. Ancak bazı durumlarda kredi alan kişiler, kredi çekildikten sonra sigortadan vazgeçebilirler. Bu durumda e-Devlet üzerinden yapılan dilekçe başvurusuyla payat sigortası paralarını geri alabilirsiniz. Nasıl mı? İşte adım adım hayat sigortası geri alma işlemi...
Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Çekmiş olduğu Kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.
İŞLEM ADIMLARI NASIL OLACAK?
Turkiye.Gov.Tr'ye giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" yazıp gelen ekrandaki hayat sigortalarını kontrol etmeniz gerekiyor. Her hayat sigortasının yanında "Detaylı Bilgi" yazar ve bu yazıya tıklamak gerekiyor.